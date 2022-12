Preußisch Oldendorf: Von Krisen, Kunstrasen und K557

Jahresrückblick 2022: Ukrainekrieg und Kostenexplosion prägen auch die Kommune am Wiehen

Preußisch Oldendorf

Der Blick zurück auf 2022 zeigt , dass das Jahr auch in der Stadt Preußisch Oldendorf das Leben durch die Lockerungen der Pandemie-Regeln wieder mehr einer Normalität zurückgekehrt ist, wie sie vor dem Ausbruch von Covid-19 war. Gleichzeitig belastet auch in der Kommune am Wiehen die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten die Bürger.

Von Arndt Hoppe