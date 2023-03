Preußisch Oldendorf: Wehr ist für die Zukunft gut gerüstet

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause haben die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Preußisch Oldendorf am Wochenende wieder ihr großes Fest gefeiert. Es gab zahlreiche Ehrungen und Beförderungen.

Feuerwehrfest in Preußisch Oldendorf: Bürgermeister Marko Steiner gratulierte den Empfängern des Feuerwehr-Ehrenzeichens des Landes NRW in Gold. Dazu gehören Rainer Koch (35 Jahre), Ralf Kirchhoff (50 Jahre), Thomas Borgstaedt (35 Jahre), Horst Fricke (50 Jahre) und Reinhard Mundrzik (50 Jahre). Mit dabei: Stadtbrandinspektor Ralf Lohrie (von links).

Im großen Saal des Hotels Lindenhof trafen sich die Wehrleute in Begleitung ihrer Familien zum ersten Mal in der Geschichte der Oldendorfer Feuerwehr auf niedersächsischem Boden, wie Stadtbrandinspektor Ralf Lohrie in seinen Grußwort hervorhob.