Preußisch Oldendorfer Allwetterplatz endgültig beschlossen

Einmal hatte der Preußisch Oldendorfer Rat den Allwetterplatz am Offelter schon endgültig beschlossen. Doch am Dienstag musste der Beschluss aufgrund eines formalen Fehlers noch einmal durch das Gremien.

Nun ist es endgültig abgesegnet: Der formale Fehler ist durch einen erneuten Beschluss ausgebügelt und der neue Allwettersportplatz am Offelter Weg ist beschlossen

Denn in der vorangegangenen Ratssitzung im Oktober hatte Janina Huth (FWG) einen Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt. Fälschlich ging Bürgermeister Marko Steiner davon aus, dass dieser Antrag keiner ausdrücklichen Zustimmung im Rat bedürfe, weil der Antrag von einer Fraktionsvorsitzenden kam. Dem war aber nicht so. Auch in diesem Fall hätte eine Abstimmung erfolgen müssen, bei der ein Fünftel des Gremiums der namentlichen Abstimmung hätten zustimmen müssen. Da dies nicht passiert war, stand das Thema Allwetterplatz einmal mehr auf der Tagesordnung.