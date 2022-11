Preußisch Oldendorfer bleibt auf der A2 liegen: DRK rettet krankes Kalb

So passiert ist es Ernst-Heinrich Meiering aus Preußisch Oldendorf. Bei Bad Eilsen streikte plötzlich das Fahrzeug. Glück im Unglück hatte der Landwirt, weil hinter ihm ein Feuerwehrmann auf der Autobahn unterwegs war. Der hielt prompt an und rief bei der Leitstelle an. „Das war ein große Hilfe, denn der konnte genau sagen, was in der Situation notwendig war“, berichtete Erika Meiering im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Gerätewagen des DRK-Rettungsdienst Schaumburg war nicht nur sofort einsatzbereit, sondern erfüllte auch alle besonderen Eigenschaften, um den Landwirt samt Hund plus Gespann mit Kalb Lissy sicher nach Hannover zu bringen.

