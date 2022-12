Preußisch Oldendorfer soll Frau und Tochter geboxt haben

Ein Mann aus Preußisch Oldendorf soll seine Tochter und seine Ehefrau mehrfach körperlich angegangen sein, unter anderem soll er sie in den Bauch geboxt haben. Wegen diesem und weiteren Vorwürfen muss sich der 52-Jährige vor Gericht verantworten.

Prozess am Landgericht Bielefeld

Der Angeklagte soll im Oktober 2021 im gemeinsam bewohnten Haus in Preußisch Oldendorf sowohl seiner Tochter als auch seiner Ehefrau gegenüber handgreiflich geworden sein. „Später am Tag soll er begonnen haben, mit einem Spachtel Tapeten von der Wand zu reißen. Die Ehefrau soll versucht haben, ihn davon abzuhalten. Von diesem Versuch soll sie Abstand genommen haben, als der Angeklagte sie gefragt haben soll, ob sie noch einmal Prügel haben wolle“, heißt es in der Anklageschrift.