Preußisch Oldendorfer SPD bemängelt Ungerechtigkeit

Preußisch Oldendorf

Die SPD Preußisch Oldendorf sieht in der städtischen Satzung zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach KAG (Kommunales Abgabengesetz) eine Ungleichbehandlung von Anliegern an Wirtschaftswegen im Außenbereich. Deshalb hat sie ein Antrag gestellt, die Satzung zu ändern. Dieser Antrag ist am Dienstag, 17. Januar Thema im Haupt- und Finanzausschuss.

Von Arndt Hoppe