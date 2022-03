Projekt MUT macht Wiedereinstieg möglich

Zurück im Job: Sandra Rudolph macht Praktikum bei Gärtnerei Osterholt in Bad Holzhausen

Praktikantin Sandra Rudolph (v.l.), Bettina Osterholt und Drabik Bartosz pflanzen die ersten Stiefmütterchen und Hornveilchen auf dem Friedhof in Bad Holzhausen.

Die gelernte Gartenfacharbeiterin absolviert derzeit ein Praktikum bei Bettina Osterholt in der gleichnamigen Gärtnerei in Bad Holzhausen. Das Besondere an diesem Praktikum: Sandra Rudolphs Weg dorthin.