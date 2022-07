Rehböcke laufen „liebestoll“ vor Autos

Preußisch Oldendorf-Hedem

Eigentlich verhält sich Rehwild sprichwörtlich sehr vorsichtig. Doch in diesen Wochen ist bei den Tieren Paarungszeit, die so genannte Blattzeit. Und da ist es nicht weit her mit „scheu wie ein Reh“. Deshalb müssen Autofahrer nicht nur in Preußisch Oldendorf besonders auf der Hut sein, wie Helmut Schell-Steven, Jagdpächter aus Hedem auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTS bestätigt.

Von Arndt Hoppe