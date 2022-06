Rockklassiker und Heimatlieder

67. Lashorster Heimattag – diesmal in Getmold – bietet den Besuchern ein vielfältiges Programm

Der Sommerklassiker des Heimatvereins, der über viele Jahrzehnte im Hüffer Park ein Kultur-Erlebnis der besonderen Art gewesen ist, wurde auf dem Dorfplatz im benachbarten Getmold ausgerichtet. Das hat gute Gründe. „Die Alte Schule in Lashorst, die bisher unsere Heimat war, ist abgerissen. An gleicher Stelle entsteht ein Dorfzentrum in Kombination aus Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus,“ erklärte Andrea Meier.