Scharmützel mit Gewehr und Degen

Preußisch Oldendorf

Clamor Eberhard Tücke lebte in der ravensbergischen Bauerschaft Eininghausen, die zum Königreich Preußen zählte. In weniger als zehn Minuten Fußmarsch konnte der Bauer die Landesgrenze zum Fürstbistum Osnabrück erreichen; das benachbarte Markendorf war also nicht weit. Von dort flohen Ende Januar 1745 vier Personen, die sich dem Osnabrücker Militär entziehen wollten und in Tückes Gehöft Schutz vor Verfolgungen suchten.

Von Sebastian Schröder