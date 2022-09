Schnäppchenjäger können in Bad Holzhausen fündig werden

Beim Secondhand-Basar in der DRK-Kindertageseinrichtung "Max und Moritz" in Bad Holzhausen werden auch Kinderfahrzeuge angeboten.

Die Türen und Räumlichkeiten der DRK-Tageseinrichtung für Kinder „Max und Moritz“, Otto-Hahn-Straße 18 in Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen, stehen für alle interessierten Schnäppchenjäger offen. Für schwangere Frauen mit einem gültigen Mutterpass und einer Begleitperson ist bereits um 13.30 Uhr Einlass.

Große Nachfrage

Die Nachfrage an einer Teilnahme zum Verkauf war riesengroß. In wenigen Tagen waren alle zur Verfügung stehenden Kommissionsnummern bereits vergeben. Für den nächsten Basar im Frühjahr 2023 liegen schon Anmeldungen vor. Viele neue Verkäuferinnen und Verkäufer konnten diesmal verzeichnet werden, was sich sicherlich auch in dem Angebotssortiment wiederspiegeln wird.

"Auf unsere Schnäppchenjäger warten gut erhaltene, frisch gewaschene und fleckenlose Baby- und Kinderbekleidung für die Herbst-/Winter-Saison in unterschiedlichen Größen sowie Umstandsmode, Schuhe, Stiefel, Fußballschuhe, Schneeanzüge, Bettwäsche, Kinder-wagen, Buggys, Autositze, Fahrradsitze, Kinderküche, RC-Fahrzeuge, Verkleidungsutensilien, Gesellschaftsspiele, Puppen, Bücher, CDs, Konsolenspiele und jede Art von Spielwaren für Mädchen und Jungen", zählt Stefanie Kramme, Vorsitzende des Fördervereins des Kindergartens, auf. Bewegungsfahrzeuge wie Bobbycar, Laufrad, Dreirad und Trettrecker dürften ebenfalls neue Besitzer finden.

Vielleicht findet sich dort auch schon das ein oder andere schöne „Geschenk zu Weihnachten“. In einer von dem Erzieher-Team herbstlich gestalteten und gemütlichen Cafeteria stehen selbstgebackene Torten und Kuchen – auch zum Mitnehmen – bereit. Stefanie Kramme: "Vielen Dank an die fleißigen Bäckerinnen und Bäcker aus der Elternschaft der Kindertages-einrichtung." Bei Kaffee oder Tee mit Torte oder Kuchen lässt es sich gut Klönen. Sollten die Besucher ein Verlangen nach etwas Deftigem verspüren, dann sind sie am Bratwurststand vor dem Kindergarten bei Olli genau richtig. Hier gibt es wieder frisch gegrillte Bratwürstchen zu erstehen. Der Förderverein Kindergarten Max und Moritz mit seinem Basar-Helfer-Team würde sich wieder freuen viele Basarbesucher begrüßen zu können.