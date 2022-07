„Als Sekundarschule möchten wir grundsätzlich, aber besonders in der aktuellen Zeit, ein Zeichen für den Frieden setzen“, so steht es in dem Begleitschreiben der Schulsozialarbeit der Sekundarschule Preußisch Oldendorf zur Spendenaktion für die Ukraine an die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler.

Ein kleiner Kreis von Lehrern hatte sich gemeinsam mit der Schulsozialarbeit bereits vor den Osterferien mit der Frage beschäftigt, mit welchen Schulaktionen Spendengelder als Hilfe für die Ukraine gesammelt werden können. Diese Frage wurde, nachdem der organisatorische und zeitliche Rahmen festgelegt wurde, über die Klassensprecher an die Klassen weitergegeben, wo das Vorhaben große Zustimmung fand. Verschiedene Projektvorstellungen und –ideen entstanden, wurden gesammelt und in der Woche vor den Osterferien durch die Schülerschaft teilweise eigenständig und teilweise mit der Unterstützung ihrer Klassenleitungen durchgeführt und umgesetzt. Mit dabei fanden der Verkauf von Blumen vor Supermärkten, das Backen von Waffeln, die Organisation eines Flohmarktes und noch viele weitere große und kleine Aktionen statt. Insgesamt konnten hierbei bereits rund 1300 Euro an Spendengeldern gesammelt werden, die an die Nothilfe Ukraine der Stiftung der Deutschen Lions zur Weiterleitung an entsprechende und vertrauenswürdige Stellen überwiesen wurden.

Schriftzug „Frieden für alle!“ an der Schulwand

Auch am Elternsprechtag konnten Eltern durch etwas farbige Kreide ihre Haltung deutlich machen. So malten viele Mütter und Väter ein an der Außenwand vorbereitetes Bild farbig aus, so dass nachher in großen und bunt leuchtenden Buchstaben der Schriftzug „Frieden für alle!“ noch für viele Wochen an der Schulwand zu sehen war.

Zusätzlich fand im Juni noch ein Sponsorenlauf statt, der von der Schulsozialarbeit organisiert wurde. Interessierte Schüler hatten zunächst die Aufgabe, sich Sponsoren in oder außerhalb der Schule zu suchen, mit denen sie einen Festpreis für jede gelaufene Runde um den Sportplatz (400 Meter) vereinbarten. Als Sponsoren beteiligten sich Lehrer, das Büro Schulsozialarbeit, pädagogische Mitarbeiterinnen, viele Privatpersonen, wie Eltern, Großeltern und Nachbarn, und auch einige regionale Firmen und Geschäfte. Wer Sorge hatte, dass dabei ein zu hoher Betrag entstehen könnte, konnte den zu spendenden Betrag auch deckeln.

Insgesamt nahmen 43 Mädchen und 44 Jungen aus allen Jahrgangsstufen an dem Lauf teil, die mit allem an den Start gingen, was ein guter Sponsorenlauf benötigt. Das Wetter war gut, die Stimmung überragend und die Schüler in absoluter Topform und bis in die Haarspitzen motiviert.

Bei den Jungen legte Sascha Novakov (25 Runden; 10 Kilometer) und bei den Mädchen Julietta Bollmann (23 Runden, 9,2 Kilometer) die weiteste Distanz in 45 Minuten Laufzeit zurück. Am Ende konnten stattliche 1099 Runden auf dem Klemmbrett notiert werden, was einer Gesamtdistanz von 439,6 Kilometern entspricht. Das Engagement und der sportliche Einsatz sorgte für einen Erlös von rund 3500 Euro im Sponsorenlauf, den die Schüler in den Folgetagen bei ihren Sponsoren einsammelten und mit Stolz in der Schule abgaben.

Insgesamt konnte die Gemeinschaft der Sekundarschule mit ihren Spendenaktion etwa 5000 Euro für die Menschen sammeln, die in der aktuellen Situation alles zurücklassen und einen schweren, sowie gefährlichen Weg auf sich nehmen mussten, um sich selbst und ihre Angehörigen in Sicherheit zu wissen.