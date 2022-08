Schwarz-Gelb in allen Facetten

Preußisch Oldendorf-Börninghausen

Ganz nach Plan verlief am Freitagabend der 100-Jahres-Festakt im Festzelt vor dem Sportlerheim des SVE – ein Modus in dem es für die sportbegeisterten Eggetaler in der 102-jährigen Vereinsgeschichte in formalen Belangen nicht immer voranging.

Von Peter Götz