Shantychor-Auftritt in Sekundaschule Preußisch Oldendorf verlegt

Der Shanty-Chor Dümmersee gibt am Sonntag, 18. Dezember (4. Advent), ein Kurkonzert in Preußisch Oldendorf. Entgegen der ursprünglichen Planung wird allerdings der Veranstaltungort geändert.

Kurkonzert mit Formation vom Dümmer am 4. Advent - Bus-Shuttle aus Bad Holzhausen

Der Auftritt der Formation aus dem benachbarten Niedersachsen wird nicht wie vorgesehen in der Evangelischen Kirche Bad Holzhausen präsentiert, sondern stattdessen in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf am Offelter Weg.