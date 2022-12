Skatverein in Bad Holzhausen feiert Jubiläum mit Pokalturnier

Alle 14 Tage werden im Café Elise im Rahmen eines Übungsabends zwei Runden Skat gespielt. In den Anfangsjahren fanden die Übungsabende noch in Willems Hütten statt. Schon von Anfang an wurden Mannschaften zu den Ligaspielen entsandt. Die höchste erreichte Spielklasse war die Oberliga im Jahr 2010.

Jubiläum nachgefeiert

Nachdem im Jubiläumsjahr 2020/21 eine Feier corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wurde dies in diesem Jahr nachgeholt. Eine Delegation des DSKV überreichte Urkunde und Jubiläumsschale sowie weitere Geschenke. Das Rahmenprogramm zur Jubiläumsfeier bestand aus einem Pokalturnier mit anschliessendem Essen im Café Elise.

Aktuell zählt der Verein 24 Mitglieder – was auf Grund der immer kleiner werdenden Anzahl von aktiven Skatspielern deutschlandweit schon recht gut ist. Zu den Übungsabenden findet sich regelmäßig ein Großteil der Mitglieder ein. Spaß am Spiel und Geselligkeit stehen im Vordergrund, allerdings dienen die Übungsabende, wie der Name schon sagt, auch dazu, sich auf die Ligaspiele vorzubereiten und strategische und spieltechnische Fertigkeiten des Skatspiels zu üben und zu trainieren. Daher wird nach den Regeln des DSKV gespielt, nur sogenannte eingepasste Spiele gibt es nicht. Wenn keiner aktiv spielen will oder kann, wird geramscht. Hier zeigt sich der Spaß am Spiel.

Fünf Gründungsmitglieder sind nach wie vor im Verein aktiv. Foto:

Vereinsmeister wird geehrt

Die erreichten Punkte während der Übungsabende werden dazu genutzt, den Vereinsmeister des Jahres auszuspielen. Wer die höchste durchschnittliche Punktzahl pro Skatrunde während eines Jahres erreicht, erhält einen Geldpreis und einen Wanderpokal. Die diesjährige Weihnachtsfeier an diesem Wochenende wird dazu genutzt, den Vereinsmeister zu ehren und die Preise zu überreichen.

Gastspieler sind jederzeit willkommen und können in den Verein nach drei Probeabenden durch Abstimmung der Mitglieder aufgenommen werden. Unter https://limberger-kartenhalter.jimdofree.com/ gibt es weitere und aktuelle Informationen.