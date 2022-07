Der Star war der Bahnhof: Erstmals seit seiner Restaurierung haben Besucher das vor Jahren noch völlig marode Bahnhofsgebäude besichtigen können. Den Anlass zur Öffnung bot an diesem Wochenende der Bad Holzhauser Sommer (früher Holzhauser Markt, noch früher: Holzmarkt).

Kleines Fest in Bad Holzhausen zieht hunderte Besucher an

Mitglieder der Dorfgemeinschaft, Organisatoren des Festes sowie Bürgermeister Marko Steiner gehörten zu den ersten Gästen, die das Bahnhofsgebäude in Augenschein nehmen konnten. Kaufmann Dr. Volker Bechtloff (60) hatte den Komplex in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt sanieren lassen. Seit 2017 liefen die Arbeiten, größtenteils ausgeführt von Handwerkern aus dem Dorf. „Wir sind erst in letzter Minute fertig geworden“, sagte Bechtloff. Nur ein paar Grünarbeiten würden noch fehlen.