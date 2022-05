Team des Waldfreibades Preußisch Oldendorf freut sich auf die Eröffnung am Sonntag – Einschränkungen soll es nicht geben

Preußisch Oldendorf

Alle Zeichen stehen auf „normal“, wenn sich am kommenden Sonntag um 8 Uhr die Pforten zum Waldfreibad in Preußisch Oldendorf zum ersten Mal öffnen. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen und Sonderregelungen beginnt die Saison in diesem Jahr wieder unter Vor-Corona-Bedingungen.

Von Silke Birkemeyer