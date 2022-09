"Stationäre Sucht-Reha bietet viele Vorteile"

Insbesondere in den ersten zwei Jahren könne es zwar zu kurzfristigen Rückfällen kommen. Allerdings sei eine Entwöhnungsbehandlung, die die berufliche Leistungsfähigkeit wieder herstellt beziehungsweise sichert und die Abstinenz weiter stabilisiert, die erfolgreichste Reha-Form. In der Paracelsus Berghofklinik und der Wiehengebirgsklinik geht man als eine der wenigen Suchtfachkliniken bundesweit sogar noch einen Schritt weiter: Mit der Adaptionseinrichtung Paracelsus Berghofklinik II ermöglicht man suchtkranken Patienten, nach Abschluss der stationären Sucht-Reha eine weitere Maßnahme im geschützten Rahmen einer stationären Rehabilitationsmaßnahme wahrzunehmen, um insbesondere eine Stabilisierung im Bereich Arbeit, Wohnen und soziales Umfeld zu erreichen.

Den Einzelnen stärker im Blick

Jana Kaiser, leitende Therapeutin der Paracelsus Berghofklinik in Bad Essen, sieht mehrere Gründe und Erklärungen für den Erfolg einer stationären Entwöhnungsbehandlung. „Zunächst muss festgehalten werden, dass der stationäre Rahmen für die Patientinnen und Patienten mehr Schutz und Stabilität bei der Aufrechterhaltung der Abstinenz bietet“, sagt sie. Zu jeder Zeit sei für die Betroffenen ein Ansprechpartner vor Ort. Häufig ein Umstand, den die Betroffenen aus ihrem häuslichen Umfeld nicht kennen, weil sie auf sich allein gestellt waren.

Ein großer Vorteil des stationären Settings ist es, den einzelnen Rehabilitanden noch mehr im Blick behalten zu können. Das erfolgt unter anderem in Form von Abstinenzkontrollen. „Gleichzeitig können wir so die innere Bindung an die Abstinenzvereinbarung, die jede Patientin und jeder Patient mit der Aufnahme bei uns eingeht, stärken. Im Verlauf der Therapie wird diese im besten Fall immer mehr verinnerlicht“, verdeutlicht Kaiser. Unterstützend und schützend wirkt das konsumfreie Umfeld im Rahmen einer stationären Maßnahme. Dies erleichtere den Weg in eine stabilere Abstinenz zusätzlich.

Der Umstand, dass Betroffene mit Antritt ihrer Rehabilitationsmaßnahme raus aus ihrem gewohnten häuslichen Umfeld kommen, ermöglicht es, Abstand zu privaten, beruflichen oder auch familiären Konfliktfeldern zu bekommen. „Dieser Abstand macht es ihnen leichter, sich auf sich zu konzentrieren und möglich, ohne die bisherigen gewohnten Einflüsse und Gewohnheiten an ihren therapeutischen Themen zu arbeiten“, erklärt Jana Kaiser weiter. Gleichzeitig können diese auch mit etwas Abstand anders betrachtet und neue Perspektiven besser erarbeitet werden.

Gemeinschaftsgefühl als Stütze

Als besonders wertvoll und wesentlich für den Behandlungserfolg wird das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Patientenschaft im stationären Setting empfunden. „Die Patienten erleben mit ihrer Aufnahme bei uns, dass sie nicht alleine mit ihrer Erkrankung sind und stoßen auf ein Verständnis untereinander.“ Dies fördere eine bessere Krankheitsakzeptanz und -einsicht und trage dadurch zu Entstigmatisierung bei. Auch trage das Gemeinschaftsgefühl dazu bei, dass die Hoffnung und Zuversicht auf eine zufriedene Abstinenz und somit auch die Änderungsmotivation vieler Patienten gefördert werde. „Der Raum der stationären Therapie und die Gemeinschaft wird von ihnen genutzt, um soziale Kontakte wieder besser aufzunehmen und überhaupt zu üben“, berichtet Kaiser aus dem Therapiealltag. Hinzu komme ein Lerneffekt voneinander sowie das Erleben neuer korrigierender Erfahrungen. „Schlussendlich machen es erste Erfahrungen im Sinne von Selbsthilfe wahrscheinlicher, dass auch außerhalb der Klinik Hilfsangebote aufgesucht werden. Diese wiederum tragen ebenfalls wesentlich zu einer langfristigen Abstinenz bei.“

Multiprofessionelles Team

Unterstützend stehe den Patienten im stationären Kontext ein multiprofessionell aufgestelltes Team aus ärztlichem, therapeutischem und pflegerischem Personal zur Seite. „Die multiprofessionelle Teamarbeit macht es uns möglich, eine ganzheitliche Behandlung unter Berücksichtigung aller bio-psycho-sozialer Krankheitsaspekte anzubieten. Die kurzen Wege erleichtern die Behandlung. Alle sind unter einem Dach - vom ärztlichen Sprechstunden bis zur Medikamentenausgabe durch unser Pflegepersonal.

Mit über 40 Jahren Suchtexpertise gehören die Berghofklinik und Wiehengebirgsklinik nach eigenen Angaben zu den renommiertesten Rehabilitationskliniken zur stationären Entwöhnungsbehandlung hierzulande. Sie bieten mehr als über 270 Behandlungsplätze für Hilfsangebote und Therapien bei Alkohol-, Medikamenten, aber auch bei Cannabis- und/oder Lifestyledrogenabhängigkeit sowie krankhafter Glücksspiel- und Mediensucht.Ziel ist es, das die Patienten das eigene Leben langfristig wieder aktiv in die Hand nehmen und abstinent bewältigen können. Auch in Zeiten der andauernden Corona Pandemie und damit einhergehenden Hygienestandards für die Therapie können regelhaft unterstützende Rehabilitationsmaßnahmen angeboten sowie positive Bedingungen für die Genesung geschaffen werden.