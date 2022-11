Preußisch Oldendorf: Sternenfee Liana freut sich auf ihren Einsatz

Weihnachtsmarkt „Sternenzauber“ am dritten Adventswochenende - Programm rund um die Kirche

Preußisch Oldendorf

Nach zwei Jahren coronabedingter Auszeit gibt es sicherlich viele, die sich darauf freuen, dass es endlich wieder einen „Sternenzauber “rund um die St.-Dionysius-Kirche in Preußisch Oldendorf gibt. Aber ganz besonders freut sich die neunjährige Liana Stach. Denn sie übernimmt an den beiden Markttagen, am Wochenende 10. und 11. Dezember, die Rolle der Sternenfee.

Von Arndt Hoppe