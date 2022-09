Stiftung sorgt für Spielspaß in der Schule

Sofort umringten die Jungen und Mädchen das neue Spielgerät, drehten fleißig an den Stangen und freuten sich über jede gelungene Aktion. „Ein Kickertisch ist immer eine Attraktion“, erklärte Helena Feer. Die Leiterin des Offenen Ganztags (OGS) hatte das Spielgerät stellvertretend für die Grundschule entgegengenommen.

Bei dieser Gelegenheit bedankte sie sich ausdrücklich bei der Paul und Karin Gauselmann Stiftung für die Unterstützung. „Dass wir den Kicker geschenkt bekommen haben, ist eine tolle Sache“, so Helena Feer. „Dadurch haben die Kinder im Nachmittagsbereich noch einmal mehr Möglichkeiten, um sich auszutoben – vielen Dank dafür.“ Neben dem offenen Ganztag wird auch eine Randstundenbetreuung angeboten. Im Moment werden in der Schule in Preußisch Oldendorf 61 Kinder in der OGS und 32 Kinder in den Randstunden betreut.

"Beim Spielen mit Gleichaltrigen ausleben"

„Die Kinder und Jugendlichen im Mühlenkreis liegen der Paul und Karin Gauselmann Stiftung besonders am Herzen“, betonte Mario Hoffmeister. „Deshalb leisten wir gerne einen kleinen Beitrag, damit sie sich beim Spielen mit Gleichaltrigen ausleben können.“ Ein Tischkicker sei dafür eine hervorragende Gelegenheit. Die Grundschulkinder hatten dem nichts hinzuzufügen und bejubelten jeden erzielten Treffer.

Die im Jahr 1999 gegründete Gauselmann Stiftung wurde 2015 in „Paul und Karin Gauselmann-Stiftung“ umbenannt. Der Stiftungszweck umfasst insbesondere folgende Bereiche: die gemeinnützige Förderung von Bildung und Wissenschaft, der Jugend- und Altenhilfe, des Sports, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie von Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und die Förderung der Kultur. Vorrangig sollen Projekte in den Städten und Gemeinden des Altkreises Lübbecke gefördert werden. Das Stiftungskapital beträgt aktuell 16,2 Millionen Euro.