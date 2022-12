Stimmungsvolle Sternstunde in der Preußisch Oldendorfer St. Dionysiuskirche

Eingebunden in den Preußisch Oldendorfer Weihnachtsmarkt gab es auch in diesem Jahr die beliebte „Sternstunde“ für Kinder und Erwachsene. Während draußen an den Buden ein reges Treiben herrschte, gab es in der stimmungsvoll beleuchteten St. Dionysiuskirche ein besinnliches Programm.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Musikschule Preußisch Oldendorf hatten weihnachtliche Musik vorbereitet, und Pfarrer Michael Weber im Gewand des Nikolaus ergänzte das Programm mit passend darauf abgestimmten Geschichten und Texten. Auf der Bühne standen dabei auch einige Kinder, die das erste Mal vor Publikum spielten wie Elias Penner, der am Klavier „O du fröhliche“ vortrug.

Auftritt ohne erkrankte Lehrerin

Naemi Penner und Celina Stach dagegen waren schon häufiger bei Veranstaltungen der Musikschule beteiligt und spielten „A,a,a, der Winter der ist da“ und „In der Weihnachtsbäckerei“. Die drei Geigenschülerinnen von Karina Penner mussten leider kurzfristig ohne ihre erkrankte Lehrerin auskommen, aber sie hatten sich entschieden, dennoch aufzutreten. Begleitet von Anja Vehling am Klavier präsentierten Süheyla Özer („Morgen kommt der Weihnachtsmann“) und Elisa Eichwald („Süßer die Glocken nie klingen“) souverän ihre Lieder. Mit dabei war auch die diesjährige Sternenfee Liana Stach, die es sich nicht nehmen ließ, trotz ihrer umfangreichen anderen Aufgaben „Stille Nacht“ vorzutragen.

Zum ersten Mal waren in diesem Jahr auch drei Schülerinnen und Schüler aus der Keyboard-AG der Sekundarschule beteiligt. Die Musikschule bietet diese AG ebenso wie auch eine Gitarren- AG für die fünften Klassen in der Schule an. „Die Kinder, die erst im September begonnen haben, sind sehr motiviert und möchten gerne einmal vor Publikum auftreten“, so ihr Lehrer Matthias Menzel. Daraufhin zeigten Valentina Valder („Schneeflöckchen, Weißröckchen“), Delina Todaj („Jingle Bells“) und Simon Kreft („Kling Glöckchen“), was sie in der kurzen Zeit bereits gelernt hatten und waren sichtlich stolz, dass sie ihre Stücke ohne Unterstützung ihres Lehrers vortragen konnten.

„Ungarische Tänze“ zum Abschluss

Johanna Hespe hatte wieder zwei Gitarrengruppen vorbereitet. Auch für Johanna Meier, Lea Telgheder, Ole Symens, Caspar Heppe und Gunnar Kreienkamp war der Auftritt in der „Sternstunde“ eine Premiere. Sie hatten sich die Lieder „Dicke rote Kerzen“, „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Ihr Kinderlein kommet“ ausgesucht. Das aus den älteren und schon erfahrenen Schülerinnen und Schülern bestehende Ensemble mit Marleen Wlecke, Lilian Marsal, André Müller, Nathan Penner und Fiete Wengerowski (auch Gesang) trug „Stern über Bethlehem“, „Singt nun alle“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ zum Programm bei.

Für Abwechslung sorgten die Beiträge aus der Querflötenklasse von Andrea Bökenheide, und mit Antonia Metting und Max Dilge als Gast von der Musikschule Kirchlengern betraten zwei sehr fortgeschrittene Musiker die Bühne. Sie hatten sich das Adagio und Allegro aus der Sonate a-Moll von J. B. Loillet de Gant ausgesucht. Den Abschluss des Programms gestaltete Hannah Eichwald mit zwei „Ungarischen Tänzen“ von Wilhelm Popp (Lento und Allegro vivo). Sie wurde bei ihrem Auftritt von ihrer Lehrerin am Klavier begleitet und beeindruckte das Publikum mit ihrem musikalischen Ausdruck und ihrer Virtuosität.

In seiner Schlussmoderation bedankte sich Pfarrer Michael Weber bei allen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, die mit ihrer Musik wieder zum Gelingen der „Sternstunde“ beigetragen haben. Auch die zahlreich erschienenen Zuhörer spendeten noch einmal reichlich Applaus. Zur Freude der Kinder und zur Überraschung aller erschien danach ein zweiter Nikolaus in der Kirche und verteilte Süßigkeiten an die Musikerinnen und Musiker.