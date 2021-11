„Süße Träume“ aus den 80-er Jahren

Preußisch Oldendorf

Es geht um Zauberwürfel und Friedensdemos, Mixtapes und Smogalarm, um die Schrecken der Pubertät im Schatten der Mauer, Baileys auf Eis und Bum Bum Boris, wenn der bekannte Autor Frank Goosen am Mittwoch, 17. November, in Preußisch Oldendorf zu Gast ist. „Sweet Dreams – Rücksturz in die Achtziger“ lautet der Titel der kabarettistischen Lesung, die der Verein Kommunikation und Kultur Preußisch Oldendorf (KuK) ab 19 Uhr in der Aula der Sekundarschule präsentiert.