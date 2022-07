SV Eggetal lädt zur Nachhol-Jubiläumsparty

Auf den Sportplätzen am Eggetaler Mühlenbach stehen vom 12. bis 14. August die Zeichen auf Party. Das Organisations-Team des SV Eggetal Börninghausen-Eininghausen um den Vorsitzenden Frank Wübker freut sich darauf, seinen Gästen an drei Tagen ein umfangreiches 100-Jahre-Jubiläumsprogramm bieten zu können – wenn auch mit zwei Jahren Verzögerung. Denn ursprünglich waren die Festlichkeiten für September 2020 vorgesehen.

Der Startschuss zur offiziellen Feier fällt am Freitagabend um 19 Uhr im Festzelt auf dem Parkplatz neben dem Sportlerheim an der Ravensberger Straße 12. Ab 21 Uhr soll es dann party-mäßig mit DJ Olli richtig zur Sache gehen. Als besonderes Highlight werden ab 21.30 Uhr die Country Sisters aus Tschechien ihre Lieblingsstücke präsentieren. Die sechs Musikerinnen haben handgemachte Live-Musik von Bluegrass über Gospel bis hin zum Rock ’n’ Roll im Repertoire und verfügen über eine Fangemeinde in ganz Europa, zu der sich auch Vereinsmitglied Jürgen Stiebe zählt. Der hatte sich besonders für die Verpflichtung der Band eingesetzt. Eintrittskarten sind für 6 Euro an der Abendkasse zu haben.