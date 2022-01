Systemumstellung sorgt für Verzögerung

Preußisch Oldendorf

Die Kunden der Preußisch Oldendorfer Stadtwerke, die zum Jahresbeginn mit ihren Abrechnungen für Wasser und Abwasser rechnen, müssen sich in diesem Jahr ein wenig gedulden. Der Grund dafür ist eine Umstellung des Abrechnungssystems. Darauf hat der Preußisch Oldendorfer Peter Henning in einem Schreiben an die Redaktion aufmerksam gemacht.

Von Arndt Hoppe