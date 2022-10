Traumfänger schweben durch  Börninghausen

Der integrative Dorfzirks Maluna Kinterbunt aus Börninghausen zeigt seine neue Show Traumfänger. Das Ensemble, bestehnd aus 18 Menschen mit und ohne behinderungen, freut sich auf die Aufführung am Samstag, 12. November, in der Turnhalle Börninghausen.

Für die neue Show „Traumfänger“ hat der inklusive Dorfzirkus Maluna Kunterbunt coronabedingt diesmal tatsächlich jahrelang geprobt, um sie am Samstag, 12. November, um 18 Uhr in die Manege in der Turnhalle Börninghausen zu bringen.

Wie Angela Hölscher, Initiatorin des Projektes berichtet, geht es in der Show für die ganze Familie diesmal mit Schwarzlicht und leuchtenden LEDs in die magische Welt der Träume. Es wird mystisch, mal leise, mal laut. Die Botschaft: Wir alle sind richtig und so bunt, wie ein Regenbogen. Seit 2018 gibt es den inklusiven Zirkus unter dem Dach des SV Eggetal. 18 Menschen mit und ohne Behinderung im Alter von acht bis 70 Jahren werden einmal pro Woche zu Artisten.

Das Projekt Traumfänger wurde von Aktion Mensch gefördert. Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Infos (auch zur Barrierefreiheit) bei Angela Hölscher, Telefon 0151/14257951