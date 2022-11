Treffen mit  Guido Maria Kretschmer war der Höhepunkt

Preußisch Oldendorf

Rückblickend ist Ilona Marske noch immer geflasht. Denn das, was sich viele wünschen ist für die Preußisch Oldendorferin in Erfüllung gegangen. Sie hat Guido Maria Kretschmer live in Hamburg getroffen. Es war der Höhepunkt ihrer Teilnahme an dessen TV-Show „Deko Queen“.

Von Wiebke Henke