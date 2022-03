„Ukrainer sollten sich registrieren lassen“

Die private Bereitschaft, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen ist auch in der Stadt Preußisch Oldendorf groß. Weil für die Schutzsuchenden keine städtischen Unterkünfte zur Verfügung stehen, freut sich die Ordnungsamtsleiterin Melanie Detering-Vehlber über die gute Resonanz in der Bevölkerung. Sie ist die zentrale Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Ukraine-Hilfe in Preußisch Oldendorf.

Kriegsflüchtlinge erhalten vielfältige Unterstützung in Preußisch Oldendorf – Bürger und Stadt arbeiten Hand in Hand

„Im Augenblick wissen wir von etwa 35 Personen aus der Ukraine, die privat in der Stadt Zuflucht gefunden haben. Davon haben sich bereits 26 bei der Stadt angemeldet“, sagt sie. Natürlich habe sie Verständnis dafür, dass die Ankömmlinge einerseits oft andere Dinge im Sinn hätten und die meisten ohnehin planen, so bald wie möglich wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. „Dennoch lautet unsere Empfehlung, sich so bald wie möglich beim Bürgerbüro zu melden und ihren Aufenthalt beim Einwohnermeldeamt registrieren zu lassen.“