Unfall auf der Landesgrenze: Linienbus und Auto stoßen frontal aufeinander

Auf der Kreuzung „Im Glanetal“ und Eggetaler Straße im Bad Essener Ortsteil Büscherheide ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen - quasi auf der Grenze zu Preußisch Oldendorf. Ein Linienbus und ein Pkw sind zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Unfall in Büscherheide: Der schwerverletzte junge Fahrer musste nach dem Zusammenstoß mit einem Linienbus von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort war der Bus mit zwölf Fahrgästen besetzt und fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Vorfahrtstraße über die Landesgrenze nach Niedersachsen in Richtung Büscherheide. Von rechts aus der Bergstraße kam ein junger Pkw-Fahrer. An der Kreuzung mit Stoppschild hätte er sein Auto eigentlich anhalten müssen, er fuhr aber offenbar nahezu ungebremst in die Kreuzung ein und wurde frontal vom Bus erfasst.

Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Foto: NWM-TV

Der Bus rollte weiter und kam auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer und die zwölf Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Der Autofahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Landkreis Osnabrück und dem Kreis Minden-Lübbecke war im Einsatz. Auch Feuerwehrleute, die im direkt am Unfallort gelegenen Gasthaus Lindenhof an einer Feier teilnahmen, eilten zur Hilfe. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden gesperrt.