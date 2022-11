"Unhaltbarer Zustand in Börninghausen": SPD für Sanierung

Geht es nach der SPD-Fraktion im Rat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf, sollen am Übergangswohnheim Börninghausen eine neue Sanitäranlage und ein Küchenbereich, getrennt nach Etagen, entstehen. Einen entsprechenden Antrag haben die Sozialdemokraten an Bürgermeister Marko Steiner geschickt.

In der Containeranlage für Flüchtlinge an der Langenhegge 2b in Preußisch Oldendorf (unser Foto) besteht ebenso Sanierungsbedarf wie im Übergangswohnheim Börninghausen. Darauf weist die SPD-Fraktion im Rat der Stadt hin.

Das Schreiben stand auf der Tagesordnung des Ausschusses für Soziales und Jugend Anfang November und wurde mit Mehrheit abgelehnt. Jetzt geht es in den Haupt- und Finanzausschuss, der am Donnerstag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule zusammenkommt und sich in dem Zusammenhang auch mit dem Haushalt für das kommende Jahr beschäftigt.

Marvin Schrodke (SPD) bezieht sich in seinem Antrag auf einen Besuch der Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Jugend Ende April in der Einrichtung. Anwesend seien neben Mitarbeitern der Verwaltung auch Betreuungspersonen der Bewohner gewesen. Schrodke: „Es wurde eingehend festgestellt, dass sich die Sanitäranlagen, sowie die Küchenbereiche in einem unzumutbaren Zustand befinden. Es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, dass ein Elternteil mit seinem Kind zusammen eine Dusche benutzen kann. Weiterhin sind die Toiletten in einem unhaltbaren Zustand.“

Die SPD-Fraktion setzt sich für eine Sanierung oder einen Anbau ein. Es solle darauf geachtet werden, „dass das Gebäude zum Aufsuchen des Sanitärbereiches nicht verlassen werden muss.“ Wünschenswert sei es auch, dass Sanitär- und Kücheneinrichtungen getrennt nach Etagen errichtet werden. Die entsprechenden Mittel für die Finanzierung sollen nach Ansicht der SPD bereits im Haushalt für 2023 bereitgestellt werden.

Im Rathaus möchte man die Prioritäten allerdings etwas anders setzen, wie der Bürgermeister in der Verwaltungsvorlage erklärt: „Der Sanierungsbedarf an den Flüchtlingsunterkünften an der Langenhegge wird als deutlich höher eingestuft. Seitens der Verwaltung werden aktuell Maßnahmen zur Beschaffung von weiterem Wohnraum und/oder dessen Ertüchtigung als dringlicher angesehen“, so Marko Steiner. Zudem sei für das Jahr 2023 der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in Getmold geplant.

Nochmal Steiner: „Die von der SPD-Fraktion beantragten Maßnahmen können, sofern der Sanierung des Objektes der Vorzug gegenüber einer Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte an der Langenhegge gegeben werden soll, in 2023 allenfalls geplant, aber frühestens im Jahr 2024 umgesetzt werden. Mit Ausnahme der Planungskosten ist dann eine Mitteleinplanung erst für das Jahr 2024 erforderlich.“ Es bleibt also der Politik überlassen, in welcher Reihenfolge die Themen abgearbeitet werden.