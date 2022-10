Unterstützer werden mit eingebunden

Der Verein „Ein Lächeln für Dich“ aus Getmold hat so viele Hilfsanfragen, dass er planen muss, was er in den kommenden Jahren leisten kann. Frank und Nicole Pape haben haben sich jetzt in Hamburg mit Unterstützern in einem Workshop getroffen, um diese be den Planungen mit einzubinden. 13 Vertreterinnen und Vertreter von Firmen und von einer deutsch-ghanaischen Delegation haben erfolgreich zusammengearbeitet.

Foto: Familienrösterei Pape