Verein baut Sportplatz komplett in Eigenregie

Preußisch Oldendorf

Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das sich die Aktiven des Oldendorfer Turn- und Sportvereins (OTSV) auf ihre Fahnen geschrieben haben: Sie wollen in Eigenregie einen Allwetterplatz an der Sekundarschule bauen, also als Bauherren dieses Projektes auftreten. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport der Stadt Preußisch Oldendorf hat am Dienstag grundsätzlich grünes Licht gegeben. Der Beschluss fiel mehrheitlich bei zehn Ja-, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Von Stefan Lind