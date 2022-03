Verteidiger plädiert auf Haftentlassung

Binnen zwei Tagen hat ein 22-Jähriger im August 2021 zwei Tankstellen in Preußisch Oldendorf und Bad Essen mit einem gezogenen Messer überfallen. Auslöser sollen Geldnöte gewesen sein, die durch die Spielsucht des Preußisch Oldendorfers hervorgerufen wurden. Vor der 20. Großen Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld wird dem vorbestraften jungen Mann seit Anfang März der Prozess gemacht.

Am Abend des 14. August wurde die Tankstelle in Preußisch Oldendorf überfallen. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Geld aus der Kasse.

Beim zweiten Prozesstag am Donnerstag stand ein psychologisches Gutachten zur Spielsucht des Angeklagten im Mittelpunkt. Des weiteren hielten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers. Seit dem 14. Lebensjahr, in dem der Angeklagte bereits einen Tankstellenüberfall begangen haben soll, habe sich laut Gutachter die Spielsucht beim Angeklagten immer weiter verfestigt, bis diese den 22-Jährigen kurz vor den Taten in die Arbeitslosigkeit trieb und zum Wohnungsverlust führte.