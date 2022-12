Vom runden Geburtstag bis zur 3-D-Rekonstruktion

Der Verein verzeichnet einen leichten Mitgliederrückgang. Waren es 2021 noch 72 Mitglieder, so sind es inzwischen nur noch 69. Dabei gibt es drei Neueintritte in den Verein und zwei Austritte. Der 1. Vorsitzende Marko Steiner, der in Abwesenheit des 2. Vorsitzenden Christian Streich durch die Versammlung leitete, bat die Anwesenden, der verstorbenen Mitglieder Hanna Wilde, Walter Hoffmann, Horst Röscher und Wilhelm Koch zu gedenken. Die beiden Letzteren gehörten zu den Gründungsmitglieder des Limbergvereins.

