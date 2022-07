Von Kanal-Radtour bis Klassik-Konzert

Der Heimatverein Lashorst bietet in den kommenden Wochen einige Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art an. Die erste ist eine gesellige Radtour der vier Preußisch Oldendorfer Kanaldörfer.

Als Erstes steht am 31. Juli die Radtour der vier Kanaldörfer auf dem Programm. Um pünktlich zum gemeinsamen Startpunkt nach Schröttinghausen zu kommen, ist um 9.30 Uhr Treffpunkt am ehemaligen Dorfplatz in Lashorst. Die Strecke wird vom jeweiligen Ausrichter so gewählt, dass junge und ältere Teilnehmer die Kilometer gleichermaßen bewältigen können. Daher dürfen sich auch besonders Familien mit Kindern angesprochen fühlen. Anmeldungen werden erbeten bis Montag, 25. Juli, bei Andrea Meier unter Telefon 05742/4475.

Auf dem Programm des Heimatvereins Lashorst steht auch ein Besuch eines Konzertes von Opernsängerin Claudia Oddo & Friends im Lokschuppen Bielefeld Foto:

Wenig später, am Sonntag, 7. August, lädt der Verein zu einem gemeinsamen Essen am Dorfplatz Süd ein. Die ursprünglich als Frühstück angedachte Zusammenkunft wurde, aufgrund einer Terminüberschneidung mit der Diamantenen Konfirmation in Alswede, in ein Mittagessen umgewandelt. Denn mehrere Akteure und Mitglieder nehmen an dem Gottesdienst teil. So ist stattdessen nun ein Sommergrillen ab 12.30 Uhr geplant, zu dem auch weitere Gäste herzlich eingeladen sind. „Bei Würstchen, Steaks, Salaten und Kaltgetränken können Familien und Einzelpersonen die Geselligkeit pflegen und einen schönen Tag verbringen“ informiert die Heimatvereinsvorsitzende Andrea Meier. Anmeldungen nimmt Katharina Pieper bis zum 31. Juli unter Telefon 05742/1703 entgegen. Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren zahlen 15 Euro, Kinder von 12 bis 15 Jahren 8 Euro, jüngere Kinder sind frei. Getränke sind in dem Preis inbegriffen.

"Sicherheit in der Dunkelheit"

Nach den NRW-Sommerferien wartet eine Informationsveranstaltung der Kreispolizeibehörde auf alle Interessierten. Mit Beginn der dann schon näherrü­ckenden dunklen Jahreszeit, spielt das Gesehenwerden wieder verstärkt eine wichtige Rolle. Daher steht am 9. August das Thema „Sichtbarkeit bei Dunkelheit“ auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr in der Getmolder Schule. Anmeldungen werden erbeten bis zum 3. August bei Christa Brückner, Telefon 05742/3507.

Eine abschließende August-Aktion bietet sich allen Tierpark- und Musikfreunden am 20. des Monats. Dann starten Mitglieder und Freunde des Heimatvereins zum Tagesausflug nach Bielefeld. Abfahrt ist um 10 Uhr am Dorfplatz Lashorst. Zunächst wird bei freiem Eintritt der Tierpark Olderdissen angesteuert, dort wird auch zu Mittag gegessen.

Im Anschluss geht es weiter zum Open-Air-Konzert von Claudia Oddo. So heißt es dann um 18 Uhr „Klassik am Lokschuppen“. Die Eintrittskarte kostet 35 Euro pro Person. Oddo ist eine italienische Opern- und Konzertsängerin, Gesangslehrerin und Kantorin, die ihr Gesangsstudium an den Konservatorien Bologna und Modena absolvierte. Zu ihrer Weiterbildung gehört ein Jahresstipendium bei der „Fondazione A. Toscanini” mit Größen wie Placido Domingo und Franco Zeffirelli. Sie ist Preisträgerin von unter anderem des internationalen „Rome Festivals” und von „Verona Lirica” in Kooperation mit der „Fondazione Arena di Verona”. Darüber hinaus ist sie Chor- und künstlerische Leiterin des Oberstufenchores „Esperanto” in Bologna, der durch die EU gefördert wird, der Chöre „Wiegenlieder” und „Weltfrauenstimmen”, gefördert durch das Land NRW. Seit 2012 leitet sie auch den Chor „Mondo Musica”. An dem Abend nehmen über 20 Künstler an dem Konzert teil, wobei ein Turmtriebwagen die Bühne bildet. Währenddessen auf der unteren Etage die Musiker stehen, tanzt Silvia Ciccarese auf der oberen Etage und der Chor Mondo Musica singt auf dem Anhängerwaggon. Anmeldungen zur Tagesfahrt sind ab sofort bei Andrea Meier, Telefon 05742/4475, möglich.

Zu guter Letzt weist der Verein noch auf die Aktion „Deutschland singt“ hin. Diese findet, wie in den beiden Vorjahren, am 3. Oktober statt. Die Proben hierzu beginnen am 16. August um 19 Uhr in der Getmolder Schule und stehen allen Neugierigen zur fröhlichen Teilnahme offen.