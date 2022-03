Beginn ist am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr mit einem Konzert von „Wildes Holz“ in der Aula der Sekundarschule. „Die Männer wissen, wie man Gitarre, Kontrabass und Blockflöte zu einem musikalischen Holzinferno verarbeitet. Ungehobelt ist ihr Umgang mit den Instrumenten, aber umwerfend der Sound, den sie dabei erzeugen“, heißt es in einer Mitteilung von KuK. Das Trio spielt handgedrechselte Holzmusik von Mozart bis Michael Jackson. Und dazu Hardrock-Stücke, die nie damit gerechnet hätten, je so gespielt zu werden.

Lesung und Kindertheater

Am Mittwoch, 6. April, liest Sabine Bode um 19 Uhr im Haus des Gastes Bad Holzhausen aus ihrem Buch „Die vergessene Generation“. „Noch nie hat es in Deutschland eine Generation gegeben, der es so gut ging, wie den heute 60- bis 75-Jährigen. Doch man weiß wenig über sie, man redet nicht über sie. Jetzt beginnen sie zu reden, nach langen Jahren des Schweigens. Die Kriegskinder-Generation ist im Ruhestand. Bei vielen kommen die Erinnerungen hervor und auch Ängste, manchmal sogar unverarbeitete Kriegserlebnisse.“

Das Theater Töfte spielt am Sonntag, 10. April, um 15 Uhr in der Aula der Sekundarschule „Das Elefantenkind“, ein Kindertheaterstück nach einer Geschichte aus Afrika von Rudyard Kipling ab vier Jahren. Es geht um einen kleinen, mutigen Elefant, der alleine auf einer großen Reise durch das faszinierende Afrika ist. Das ist nicht ganz ungefährlich. Vor allem, weil er unbedingt wissen will, was das Krokodil zum Mittag isst.

Das Elefantenkind, ein Kindertheaterstück für Menschen ab vier Jahren, gibt‘s am 10. April. Foto: pRIVAT

A-Cappella-Deutsch-Pop folgt am Freitag, 29. April, um 20 Uhr in der Aula der Sekundarschule mit der Gruppe „Anders“. Eingängige Melodien und smarte Texte gepaart mit Augenzwinkern und ehrlicher Selbstironie – so lautet das Credo der Freiburger Vokal-Band. „Es geht um Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und all die anderen Dinge, die einen so beschäftigen, wenn man jung ist.“ „Anders“ macht Popmusik ganz ohne Instrumente. Moderne Arrangements, außergewöhnliche Beatboxkünste und eine Bühnenshow mit ausgefeilten Choreographien vervollständigen das.

Comedy und Irish Folk

Stand up, Improvisation und Comedy erwartet die Besucher am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr mit Sascha Korf auf der Bühne der Sekundarschule. Der Comedian und interaktive Kabarettist erzählt aus seinem Leben und ist auf der Suche nach dem ultimativen Glück. Aber was ist eigentlich Glück? Für die einen ist es der Sechser im Lotto, für die andern ein freier Parkplatz in der Innenstadt.

Irish Folk spielt „Fragile Matt“ zum Abschluss der Veranstaltungsreihe bei einem Open Air am Samstag, 25. Juni, um 19 Uhr an der Sekundarschule. „Traditionell, gefühlvoll, fröhlich, lebendig und am besten live“, so beschreibt KuK die Band. Mehrstimmiger Gesang wird umrahmt von irischen und schottischen Tunes (Jigs & Reels). Die Band um den Iren David Hutchison will nicht nur präsentieren sondern auch zum Singen animieren.

Irish Folk von „Fragile Matt“ steht am 25. Juni zum Abschluss bei einem Open-Air-Konzert auf dem Programm. Foto: Katja Winterberg

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos und Reservierungen bei Wilhelm Lindemann, Telefon 05742/700141. Reservierungen sind auch unter KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de oder im Internet auf www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.