Von Schenkung, Jagdhaus  und Adelsfehden

Das 40-jährige Bestehen des Limbergvereins, das am 11. September ansteht, soll Anlass für eine geschichtliche Betrachtung in zwei Folgen über die Entstehung der Burg Limberg sein. Die direkte urkundliche Überlieferung datiert ab 1319. Was war aber vorher? Darüber geben weitere Urkunden direkt und indirekt und das Lehnswesen der Bischöfe von Minden an den Lübbecke Adel Auskunft.

Nach der Eroberung Sachsens durch Karl den Großen (772 bis ca. 805) waren das herrenlose Land und vor allem die Wälder und Forste ein Regal des fränkischen Königs, der alleine darüber verfügen konnte. Verschiedentlich schenkten die Könige und Kaiser den Bischöfen Forst- und Waldgebiete, so auch im Bistum Minden.

Der Limberg im heutigen Preußisch Oldendorf gehörte vor 1325 zum Forstbann des Mindener Bischofs. Er hatte ihn im Jahre 991 von König Otto III. als Schenkung erhalten. Foto: Dieter Besserer

Im Jahre 991 schenkte König Otto III. dem Mindener Bischof Milo (969-996) den Wildbann über den westlichen Teil des Wiehengebirges (silvam Süntel). Der Bischof hatte nun das alleinige Recht der Jagd in diesem Waldgebiet. Räumlich umfasste die Schenkung den westlichen Gebirgszug von der Porta Westfalica bis an die Hunte (Angelbeke) als Bistumsgrenze. Damit hatten die Mindener Bischöfe Rechte gewonnen, die sie in der folgenden Zeit auch auf die Forstherrschaft ausdehnten.

Bis 1832 preußischer Staatsbesitz

Spuren dieser Schenkung gibt es noch heute. Davon zeugen nämlich Begriffe wie „Reineberger Hagen“ und „Limberger Hagen“, die auf historischen Staatsbesitz vor der Bergteilung um 1700/1800 hindeuten. Es ist kein Zufall, dass sich die beiden genannten „Hagen“ um Burgen des Landesherrn (ehemals Bischof von Minden) gruppieren, nämlich der Burg Reineberg und der Burg Limberg. Das Waldgebiet auf dem Limberg war noch bis 1832 preußischer Staatsbesitz, wo auch schon im 17. Jahrhundert an der Burg ein Forsthaus belegt ist. 1832 beginnend wurde der Staatsforst mit der Burgruine Limberg an die adelige Familie von Oheimb verkauft. Was hat dies nun mit der Burg Limberg zu tun?

Die Forstbannschenkung war für den Mindener Bischof Ausgangspunkt für die Territorialbildung. Der Bischof wird die Rechte genutzt haben durch die Anlage von Forsthöfen, die der Waldbewirtschaftung und der Jagd dienten, wie es später auf dem Limberg belegt ist.

Von Generation zu Generation erhalten

Hierfür gibt es zusätzliche Hinweise aus der alten Limberger Burgmannsfamilie von dem Bussche. Diese saßen ursprünglich schon um 1300 auf einem Adelshof als Wohnsitz in Büscherheide, Kirchspiel Börninghausen. 1583 gab es immer noch Streitigkeiten mit dem Osnabrücker Bischof über die von Ravensberg angemaßten Gerichtsrechte am Limberg. In mehreren Zeugenaussagen wird 1583 in den Akten berichtet, dass der Limberg ursprünglich ein „Jagdhaus“ war. Gewährsmann dieser Angabe war der Wittlager Drost Albert IVi. von dem Bussche, auch Mitglied der Ravensbergischen Ritterschaft. Seine Familie ist urkundlich 1334 mit Albert Ii. von dem Bussche bis 1475 im anteiligen Pfandbesitz der Burg Limberg belegt. Die Bussches wohnten dort auf Burghäusern und ein Nachkomme, Albert IIIi. von dem Bussche, war sogar von 1466 bis 1475 ravensbergischer Drost und Amtmann auf der Burg. Durch diese enge Verwurzelung mit dem Limberg wird sich die Nachricht über das „Jagdhaus“ von Generation zu Generation in der Familie über 300 Jahre lang erhalten haben und ist als glaubwürdig anzusehen.

Diese Aussage passt nämlich zu dem historischen Forstbann des Bischofs von Minden über das Wiehengebirge und dem Limberg mit seinem späteren Staatsforst. Es war danach so, dass die Mindener Bischöfe hier im 13. Jahrhundert auf dem späteren Burgstandort einen bischöflichen Forst- und Jagdhof besaßen, der sicherlich auch befestigt war.

Ursprünglich bischöfliches Eigentum

Nun kamen aber auch Besitzungen in Börninghausen hinzu. Bischof Milo von Minden (969-996) besaß 993 in Börninghausen/Eininghausen Grundbesitz mit Bauernhöfen, wohl eine frühere Schenkung des Königs. Der Besitz wird im 13. Jahrhundert als „Amt Börninghausen“ bezeichnet. Darunter ist ein Herrenhof, der „Villikationshof“, zu verstehen, an den die Abgaben der Bauernhöfe für den Grundherrn zu liefern waren. Dieser „Villikationshof“ lag und liegt noch heute (An der Kirche 8) unmittelbar westlich der Börninghauser St.-Ulricus-Kirche, die wahrscheinlich nach 1209 von dem Mindener Bischof Konrad von Rüdenberg (1209-1237) als hochadelige „Eigenkirche“ auf dem Gelände des „Villikationshofes“ gegründet wurde.

Dieser Gesamtbesitz

befestigter Forsthof mit großem Forstgebiet auf dem Limberg

der Besitz in Börninghausen und Eininghausen mit dem Villikationshof

die Börninghauser Eigenkirche

ging als ursprüngliches bischöfliches Eigentum in den Besitz der hochadeligen Familie der Burggrafen von Stromberg/Rüdenberg über, die dem Bistum Minden auch zwei Bischöfe gestellt hatte. Dieser Besitz umfasste also auch die kleine Befestigungsanlage auf dem Limberg mit dem Forsthof.

„ Dies ist von der Baugeschichte her der heutige Kirchturm der Börninghauser Kirche, der damit als Wehrturm ursprünglich eine andere Funktion hatte. “ Dieter Besserer

Den Gesamtbesitz hatte Burggraf Heinrich (II.) vor 1276 dem Börninghauser Adelsgeschlecht von Bornheim verpfändet, die nun in seine Rechtsstellung eintraten. Die von Bornheim hatten damit auf dem Limberg ihren adeligen Wohnsitz, und besaßen in Börninghausen ein Herrschaftszentrum neben dem „Villikationhof“ im Bereich der heutigen Kirche mit einem befestigten Burgfried. Dies ist von der Baugeschichte her der heutige Kirchturm der Börninghauser Kirche, der damit als Wehrturm ursprünglich eine andere Funktion hatte. 1741 wird dies auch von Dr. Carl Ludwig Storch aus Herford in seiner Beschreibung der Grafschaft Ravensberg bestätigt. Er zitiert aus Börninghausen: „von dessen Kirch Thurm die Rede gehet, dass er zu Zeiten, wie man aufm Limberg Gericht gehalten, zum Gefängnis gebraucht wurde“. Die von Bornheim hatten auch einen Wohnsitz in der Stadt Lübbecke.

Lösegeld nicht zu bezahlen

Der Burggraf hatte Probleme mit den von Bornheim. Er hatte ihnen 1276 den Gesamtbesitz entzogen und anderweitig verpfändet. Die von Bornheim gaben das Gut jedoch nicht heraus und verblieben im Besitz. Dies war der Stand, als Burggraf Heinrich (II.) 1292 nach einer Fehde mit Graf Otto III. von Ravensberg in Gefangenschaft geriet. Er konnte das Lösegeld nicht bezahlen und übergab lt. Urkunde vom 22. September 1292 Graf Otto III. „dat gut to Burninchusen“ als Eigentum. Er vertröstete den Grafen Otto III., dass er die Verpfändung von den von Bornheim einlösen könnte.

Die von Bornheim gaben aber auch hier das erworbene Gut nicht heraus, denn sie waren auch Gefolgsleute des Bischofs von Minden, der hier Ansprüche besaß. Nun begann später ein politisches Ränkespiel des Mindener und Lübbecker Ministerialadels, der zu einer Adelsfehde um 1309 führte. Auffällig ist nämlich, dass sich am 6. Juli 1309 Mindener Gefolgsleute aus Lübbecke, unter anderem die Ritter Bernhard von Gesmold und Dethard von Schloen, die wahrscheinlich auch in Lübbecke wohnhaft waren, in Aktion treten. Sie machten sich gegenüber den von Bornheim zum Interessenvertreter des ravensbergischen Grafen. Sie sind nämlich die Zeugen in der Urkunde, in der die von Bornheim sich verpflichteten, dem Grafen Otto IV. von Ravensberg auf Verlangen alle verpfändeten Güter in Börninghausen zu übergeben. Dies geschah jedoch auch jetzt noch nicht.