Wanderer des Verkehrsvereins stärken sich mit Metgetränk

Leider konnte der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Jörg-Michael Heß, wegen des regnerischen Wetters, nur eine kleinere Gruppe begrüßen, die sich aber tapfer auf den Weg machte. Heß geht davon aus, dass im nächsten Jahr wieder mehr als 100 Aktive dabei sein werden.

Wie in den Vorjahren hat der Imkerverein Bieren die Wanderer zu einer Pause an ihrem Lehrbienenstand eingeladen. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Dennis Osterloh und seine Frau luden die erschöpften Wanderer zu einem leckeren Metgetränk ein. Nach der Stärkung ging es zurück in das Haus des Gastes.

Tafel mit Kaffee und Kuchen

Dort hatten viele Helfer des Verkehrsvereins für ihre Gäste eine Tafel gedeckt mit Kaffee und Kuchen, Eierpunsch und Glühwein. Der Vorsitzende Jörg-Michael Heß nutzte die Gelegenheit, den Helfern und Unterstützern zu danken. Sein Dank galt auch der Gemeinde Rödinghausen, die den Verkehrsverein bei seinen Aufgaben unterstützt. Heß wünschte allen Teilnehmern ein gutes, friedvolles neue Jahr und lud alle herzlich ein, an den geplanten Veranstaltungen des Verkehrsvereins teilzunehmen.