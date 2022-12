Weihnachtsausflug zum Bauernhof

Die Vorweihnachtszeit ist für alle Kinder etwas Aufregendes und ganz Besonderes. Die Kinder des Waldkindergartens „Glückspilze“ in Bad Holzhausen durften zusammen mit ihren Erzieherinnen einen besonderen vorweihnachtlichen Vormittag im Stroh verbringen.

In gemütlicher Runde erzählt Pastor Bäcker den letzten Teil von der Geburt Jesus in einer für die Kinder ganz besonderen Atmosphäre.

Wie in jedem Jahr in der Adventszeit besuchte Pastor Steffen Bäcker dreimal die Kindergartenkinder und erzählte ihnen bei jedem Besuch einen Teil der Weihnachtsgeschichte. Hierzu haben die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen den Weg von Maria und Josef nach Bethlehem auf dem Bauwagengelände mit Teelichthäusern bildnerisch dargestellt.

Ein besonderer Abschluss für die Kinder war der letzte Teil der Weihnachtsgeschichte, der auf dem benachbarten Bauernhof Klingenhagen im Stall stattfand. Nach einem kurzen Fußmarsch durften die Glückspilze nach ihrer Ankunft auf dem Bauernhof zunächst die Kälbchen im Stall besuchen. Mit Weihnachtsliedern stimmten sich die Kleinen und Großen im Anschluss auf den letzten, noch fehlenden Teil der Weihnachtsgeschichte ein. In gemütlicher Runde und wie in der Weihnachtsgeschichte im Stall sitzend, erzählte Pastor Bäcker dann den letzten Teil von der Geburt Jesus in einer für die Kinder ganz besonderen Atmosphäre.

Nach einem kurzen Fußmarsch dürfen die Glückspilze nach ihrer Ankunft auf dem Bauernhof zunächst die Kälbchen im Stall besuchen. Foto: privat

Als Abschluss für diesen gelungenen Vormittag gab es für alle Beteiligten noch warmen Tee und Kekse. Für die Kinder, die Erzieherinnen und Pastor Bäcker war es ein gelungener und unvergesslicher Vormittag in der Vorweihnachtszeit. Alle Glückspilze freuen sich daher schon mächtig auf die Fortführung dieser einmaligen Tradition im nächsten Jahr.