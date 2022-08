Wie kommen Töne aus der Tuba?

Bad Holzhausen

An diesem Tag können junge Talente entdeckt werden: Das Blasorchester Bad Holzhausen und die Musikschule Preußisch Oldendorf veranstalten am Samstag, 17. September, von 11 bis 13 Uhr im Haus des Gastes in Bad Holzhausen eine gemeinsame Instrumentenvorstellung. Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene, die hinsichtlich der Wahl eines Instrumentes noch unentschlossen sind, sind eingeladen.