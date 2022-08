Wolken, gute Hände und eine „Kuh“

Zur ihrer und der Freude aller Teilnehmer verzogen sie die Wolken jedoch schnell, nachdem nicht nur alle 24 angemeldeten Skatfreunde eintrafen, sondern noch drei zusätzliche Gäste für einen ansprechenden Rahmen sorgten.

Mit der Resonanz auf die Veranstaltung waren die Organisatoren Dirk Oevermann, Peter Lücking und Hartmut Hafer (von links) sehr zufrieden. Foto: Peter Lücking

Die Überdachung des oberen Umkleidetraktes wurde rasch mit sieben Skattischen besetzt und eine gut gelaunte Runde, von Rekord-Altkreismeister Andreas Hartmann und vielen Skatfreunden der Limberger Kartenhalter bis zu den beiden Damen Ingrid Meier und Melanie Petring, nahm Platz.

Letztere drückte aus, was einige Teilnehmer, die länger nicht aktiv spielten, empfanden: „Es macht richtig Spaß hier, es geht auch nicht so bierernst zu“. Den Schalk im Nacken hatte auch Skat-Routinier Hans-Günther Meyer, der im Kuh-Kostüm seine Blätter ausspielte und am Ende mit 1263 Punkten im Mittelfeld landete. An ihn ging der „Fragezeichen-Überraschungspreis“, ein Rathaus-Plausch bei Bürgermeister Marko Steiner mit Kaffee und Kuchen.

Die insgesamt 27 Spieler nahmen aufgrund drohender Niederschläge an Tischen unter der Überdachung an den Umkleideräumen Platz. Foto: Peter Lücking

Im Turnier setzte sich nach zwei konstanten Runden über 1000 Punkten Peter Lücking mit 2224 Punkten knapp vor Manfred Bodemann mit 2162 Punkten durch, der im zweiten Durchgang zur großen Aufholjagd angesetzt hatte. Den dritten Platz holte sich Andreas Hartmann mit 2069 Punkten.

Am Ende hatte sich nicht nur das Wetter gebessert, sondern alle Teilnehmer gingen nach einem kurzweiligen Turnier mit einem schönen Preis nach Hause. Die drei Organisatoren Hartmut Hafer, Peter Lücking und Turnierleiter Dirk Oevermann zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden und werden die Startgelder für die Belange des Freibades einsetzen.