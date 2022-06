Es ist eine schwere Entscheidung, die der Bauausschuss treffen muss. Kein Wunder also, dass der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Langenhegge immer wieder auf der Agenda steht. Zu einer Entscheidung durchringen, wie der Ersatzbau für die bisherige Containeranlage aussehen soll, konnte sich der Ausschuss aber auch am Donnerstag nicht.

Die bisherige Containeranlage an der Langenhegge ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Was dort neu entstehen soll, darüber konnte der Bauausschuss auch am Donnerstag keine Entscheidung finden.

Eigentlich standen zwei Varianten zur Auswahl – ein Ersatzbau in Containerbauweise oder ein größerer, aber auch deutlich teurerer Ersatzbau in Modulbauweise. Kosten, Größen und andere Vergleichswerte lagen auf dem Tisch. Aber schon bei der Einführung in den Tagesordnungspunkt durch den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Hartmut Niemeyer wurde klar, dass es mit einer einfachen Entscheidung zwischen den beiden Varianten nicht getan sein sollte. „Wie ich weiß, gab es Beratungsbedarf in den Fraktionen und auch einige Einzelgespräche mit Frau Heidenreich“, sagte Niemeyer. Maren Heidenreich, Leiterin des Fachbereichs Bauen, führte weiter aus: „Es gab den mehrfachen Wunsch aus den Fraktionen, auch eine Massivbauweise zu prüfen.“ So hatte sie denn auch „grobe Zahlen“ parat. „Wenn man von einem Sechs-Familien-Haus ausgeht, muss man bei den aktuellen Baukosten mit 1,3 bis 1,5 Millionen Euro rechnen.“ Heidenreich betonte jedoch, dass die Flüchtlingsunterkunft im Industriegebiet liege und bei einem geringeren Flüchtlingszustrom nicht dem „normalen“ Wohnungsmarkt zugeführt werden könne.