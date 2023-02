Die Deutsche Schmerzgesellschaft startet in Kooperation mit der Barmer das Projekt „Pain 2.0“ für Menschen mit wiederkehrenden oder anhaltenden Schmerzen. Patientinnen und Patienten können sich ab sofort am Krankenhaus Bad Oeynhausen anmelden. Eine Teilnahme ist unabhängig von der eigenen Krankenkasse möglich.

Wiederkehrender oder anhaltender Schmerz schränkt Betroffene oft erheblich ein, auch im Berufs- oder Sozialleben. Damit beschäftigt sich eine spezielle Therapie am Krankenhaus Bad Oeynhausen.

„Mit dieser Studie wenden wir uns an Menschen, die seit einiger Zeit unter anhaltenden oder wiederkehrenden Schmerzen leiden und sich durch diese Schmerzen zunehmend in ihrem Alltag beeinträchtigt fühlen“, sagt Ines Hufnagel, Leitende Ärztin der Sektion Schmerzmedizin am Krankenhaus Bad Oeynhausen.

Schmerzpatienten oft über- oder unterversorgt

Neben dem Krankenhaus Bad Oeynhausen gibt es noch einen weiteren Standort in Ostwestfalen-Lippe, an dem die Studie durchgeführt wird. „Die aktuelle Ausgangssituation für Patientinnen und Patienten mit wiederkehrenden oder anhaltenden Schmerzen ist schwierig. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass es immer wieder zu Über- oder Unterversorgung aber auch Fehlversorgung dieser Betroffenen kommt“, erklärt Ines Hufnagel weiter.

Worum geht es bei "Pain 2.0"? Die Studie möchte durch ein zehnwöchiges, ambulantes Therapieprogramm das Erleben von Selbstwirksamkeit und Kontrolle von Menschen fördern, die sich bereits seit geraumer Zeit mit wiederkehrenden oder anhaltenden Schmerzen und damit einhergehender Beeinträchtigung konfrontiert sehen.

Ines Hufnagel ist Leitende Ärztin der Sektion Schmerzmedizin am Krankenhaus Bad Oeynhausen. Foto: MKK

Betroffene für ihren Alltag stärken

Ziel der Therapie ist es, zu verhindern, dass die Schmerzen chronisch werden. Außerdem soll die Leistungsfähigkeit der Betroffenen, die sie in ihrem alltäglichen Leben - in der Familie, im Beruf und dem sozialen Leben - benötigen, verbessert werden oder zumindest erhalten bleiben. Die Therapie wird nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand durch ein Team, bestehend aus Ärzten, Psychologen und Physiotherapeuten, in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

„ Besonders ist die enge Zusammenarbeit der Behandelnden. “ Leitende Ärztin Ines Hufnagel

Laut der Leitenden Ärztin Ines Hufnagel sei das Besondere an diesem Ansatz, „die enge Zusammenarbeit der Behandelnden, die sich in regelmäßigen Besprechungen zum Fortschritt oder zu Anpassungen im Vorgehen gemeinsam abstimmen“. Neben dem Erlernen von schmerzreduzierenden Strategien, der Vermittlung von Wissen zu Schmerz und möglichen Risikofaktoren stehen aktive Übungen im Zentrum der Therapie.

22 Standorte

in Deutschland Foto: Das Projekt "Pain 2.0" der Deutschen Schmerzgesellschaft und der Barmer soll dazu dienen, die Versorgungsqualität zu verbessern und eine Chronifizierung von Schmerzen bei Betroffenen mit wiederkehrenden Schmerzen zu verhindern. "Pain 2.0" ist eine große, bundesweite Versorgungsstudie, die durch den Innovationsfonds beim gemeinsamen Bundesausschuss mit öffentlichen Geldern gefördert und an 22 Standorten in Deutschland durchgeführt wird. Neben Bad Oeynhausen ist Paderborn der zweite Standort in Ostwestfalen-Lippe. Weitere Informationen gibt es unter www.muehlenkreiskliniken.de oder auf www.pain2punkt0.de. ...

Diese wird vorrangig in einer Gruppe durchgeführt. Es werden ergänzend aber auch Einzeltherapien durch die drei Berufsgruppen angeboten. In den Sitzungen mit den Behandlern und Patienten erarbeitete hilfreiche Strategien sollen bereits während der Therapiezeit in den Alltag übernommen und weiter fortgeführt werden

Wer kann an der Studie teilnehmen?

Menschen mit wiederkehrenden Schmerzen von mehr als sechs Wochen oder wiederholt auftretenden und anhaltenden Schmerzen, wenn sie: mindestens 18 Jahre alt sind, sich in ihrer Lebensführung (Alltag, Familie und/oder Freizeit) durch diese Schmerzen eingeschränkt fühlen, gegebenenfalls bereits aufgrund der Schmerzen arbeitsunfähig sind und erste Anzeichen auf Risikofaktoren für eine Schmerzchronifizierung haben (zum Beispiel negative Stimmung, Sorgen vor der Zukunft), über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Schrift und Wort verfügen und in erreichbarer Entfernung zum teilnehmenden "Pain 2.0"-Zentrum leben.

Interessierte können sich über die Telefonnummer 05731/77 28 14 80 oder unter der Mail-Adresse [email protected] melden.