Prüfauftrag als Teilerfolg

Linke spricht sich in Bad Oeynhausen für verstärkte Reinigung städtischer Gebäude durch eigene Kräfte aus - keine Mehrheit im Ausschuss

Bad Oeynhausen

Wo liegen Vor- und Nachteile in einem Prozess, städtische Gebäude und so auch Schulen sukzessive wieder mehr durch stadteigene Kräfte statt durch Mitarbeiter von Fremdfirmen reinigen zu lassen? Im dafür zuständigen Fachausschuss soll die Stadtverwaltung dazu Antworten liefern. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung (ASE) in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Von Claus Brand