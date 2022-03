„Putins Bomben haben uns vertrieben“

Bad Oeynhausen

Fast drei Tage ist Wladimir Khyrywin (64) mit seiner Frau Tatjana Verbukhovska und den beiden Söhnen (17/20) seiner verstorbenen Tochter auf der Flucht. Alles, was die vier Ukrainer mit sich führen, ist die Kleidung am eigenen Leib, notwendige Papiere und etwas Handgepäck. Denn der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine kommt für die in Lemberg lebenden Angehörigen der Bad Oeynhausenerin Lena Althof (37) unerwartet über Nacht.

Von Louis Ruthe