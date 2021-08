Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Zug

Schwerer Unfall am Bahnübergang in Espelkamp-Gestringen

Gestringen

Ein Radfahrer ist am Freitagabend gegen 22 Uhr am Bahnübergang der Gestringer Straße in Espelkamp-Gestringen von der dort ankommenden Eurobahn erfasst und mitgeschleift worden. Nach Angaben der Polizei verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle.