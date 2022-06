Bei Schwerpunktkon­trollen des Verkehrsdienstes in den Nachmittags- und frühen Abendstunden des Dienstags in Bad Oeynhausen und Minden hatten die Einsatzkräfte der Polizei alle Hand zu tun. Neben vier Strafanzeigen und zwei Blutproben fertigten die Beamten 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, vorwiegend wegen Handyverstößen.

Polizei nimmt Kontrollen in Bad Oeynhausen, Preußisch Oldendorf und Minden vor

Das E-Bike lässt sich ohne Trittbewegung fahren, indem am Lenker ein elektronischer Gaszug bedient wird.

Darüber hinaus erhoben sie zwölf Verwarngelder wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht und falscher Radwegnutzung. Parallel kontrollierten Polizisten in Preußisch Oldendorf auf der Straße Fünfhausen die Geschwindigkeit. Hier hielten sich nach Angaben der Polizei insgesamt 149 Fahrzeuglenker nicht an das vorgeschriebene Tempo von 50 Stundenkilometern. Ein Osnabrücker fuhr mit seinem Ford sogar 33 Stundenkilometer zu schnell.

Kein entsprechender Führerschein

Bei der Kontrollstelle auf der Mindener Ringstraße geriet gegen 15.30 Uhr eine Mindenerin in den Fokus der Beamten, die ihr Fahrrad, ohne in die Pedale treten zu müssen, flott fortbewegte. Bei der Kontrolle des Zweirads stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein versicherungspflichtiges E-Bike handelt. Die 60-Jährige verfügte für das Gefährt weder über den erforderlichen Führerschein noch war es versichert – und auch den vorgeschriebenen Schutzhelm trug sie nicht.

Die Einsatzkräfte schrieben eine Anzeige und untersagten der Frau die Weiterfahrt. Auch wenn die Dame zunächst ihr Fahrrad vom Kontrollort wegschob, sei sie rund zehn Minuten später wieder fahrend auf ihrem Zweirad gesichtet worden. Sie erwarten jetzt laut Polizei zwei Strafverfahren.

Gegen 17.20 Uhr kontrollierten die Polizisten den Lenker eines Elektrorollers, da er den Radweg der Ringstraße in die falsche Richtung nutzte. Hier stellten sie fest, dass der junge Mann den Roller unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Für den Transport zur Blutprobe wurde er durchsucht, wobei man diverse Drogen fand und sicherstellte.

In falscher Richtung unterwegs

Auf der Dehmer Straße in Bad Oeynhausen nutzten gegen 19 Uhr zwei Frauen aus Löhne den Radweg in falscher Richtung. Obwohl man versuchte, den beiden 38-Jährigen das Gefahrenpotenzial ihres Tuns zu erläutern, zeigten sie sich vor Ort uneinsichtig und aggressiv. Neben dem fälligen Verwarngeld von 20 Euro fertigten die Beamten einen Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Rollerfahrer, der auf einen Drogenkonsum hinweisende Auffälligkeiten zeigte. Der Mann (30) aus Bad Oeynhausen bestritt zwar vehement, Drogen konsumiert zu haben, lehnte aber einen Drogenvortest ab. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Beamten bei ihm Amphetamin. Es folgte eine Blutprobe samt Anzeige.