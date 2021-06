Rahden/Lübbecke Es ist einer dieser Fälle, die Tierschützer nicht nur in Rahden sprachlos machen. Die Rahdener Tierarztpraxis in der Langen Straße 33 fand am vergangenen Montagmorgen zwei Katzentransportkörbe vor ihrer Haustür. In jeder saß eine verängstige Katze.

Von Dieter Wehbrink