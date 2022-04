Rahden: Autos stoßen frontal zusammen

Zwei Autos sind am frühen Montagmorgen in Rahden frontal zusammengestoßen. Ein Mann aus Lübbecke zog sich erhebliche Verletzungen zu, der entstandene Sachschaden ist hoch.

Unfall in Rahden: In Höhe der Kreuzung B 239/Am Freibad kollidierten zwei Autos. Ein Autofahrer erlitt erhebliche Verletzungen.

Gegen 5.45 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle, dass es an der Kreuzung Diepholzer Straße /Am Freibad in Rahden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen sei.

Die Polizei sowie ein Rettungs- und Notarztwagen des Krankenhauses Rahden fanden vor Ort zwei im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeuge, eine verletzte Person und ein großes Trümmerfeld vor.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 78-jähriger Mann aus Rahden mit seinem Suzuki auf der Straße Am Freibad und wollte nach links auf die B 239 abbiegen. Nachdem er zunächst angehalten hatte, fuhr der Mann an und kollidierte mit einem Mercedes Benz, der auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Diepholz unterwegs war.

Der 49-jährige Fahrer des Wagens verletzte sich bei dem Zusammenprall. Er wurde direkt von den Rettungskräften versorgt und mit Prellungen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Zum Unfallhergang konnte erzunächst nicht befragt werden.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die regennasse B 239 war während der Verkehrsunfallaufnahme für gut eine Stunde komplett gesperrt.