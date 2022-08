Rahden: Fest soll Kindern zum Ferienende Mut machen

Auch wenn aktuell die Ferien die Gedanken an die Schule bei vielen in weite Ferne rücken lassen, steht mit dem 10. August der Termin für den Start in das neue Schuljahr bereits fest. Für viele ist dieser Termin aber nicht nur mit der Freude auf ein Wiedersehen mit Freunden und Mitschülern verbunden.

Am Dienstag, 9. August, in der Wehme: Spiel, Spaß, Snacks und Auftritt der Familien-Rock´n´Roll Band Krawallo bei freiem Eintritt

Die Familien-Rock´n´Roll Band Krawallo tritt am Dienstag, 9. August, in der Rahdener Wehme beim Kindermutmachfest auf.

Bei einigen schwingen beim Gedanken an den Schulstart auch einige Sorgen und Ängste mit. Wie fühlt sich das wohl an ein Schulkind zu sein? Wie geht es an einer weiterführenden Schule zu? Werde ich die nächste Jahrgangsstufe schaffen? Werde ich in der neuen Klasse oder der neuen Schule Freunde finden?

All diese Unsicherheiten bereiten Sorgen vor dem Schulstart und es tut gut, wenn einem jemand in dieser Situation Mut zuspricht. Darum veranstaltet die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Lübbecke und der CVJM Rahden am Dienstag, 9. August, dem letzten Tag der Sommerferien, von 15 bis 18 Uhr ein Kinder-Mutmachfest in der Wehme in Rahden. Neben vielen tollen Spiel- und Actionangeboten und leckeren Getränken und Snacks, wird unsere Ballonkünstlerin das Publikum vor der Bühne verzaubern.

Das Highlight des Festes wird allerdings die Familien-Rock´n´Roll Band Krawallo sein, die ab 16.30 Uhr mit ihrem Mutmach-Programm auf der Bühne steht. Hier ist Mitmachen, Mittanzen und Mitsingen angesagt, wenn Frontmann Sebastian „Body“ Dold, Keyborder Sven Kreinberg und Drummer Roman Möller ihr Publikum mit dem „Hasen im Cabrio“ oder „Willewille“ rocken.

„Wir wollen mit diesem Nachmittag noch einmal die zurückliegenden Ferien feiern und den Kindern und Jugendlichen Mut für den anstehenden Schulstart machen“ sagt der Jugendpfarrer des Kirchenkreises Lübbecke, Benjamin Tinz. „Für uns als Evangelische Jugend ist klar, dass wir selbst vor den größten Herausforderungen nicht alleine stehen, sondern dass Gott uns mit seinem guten Geist zur Seite steht. Dieser Grundgedanke gibt Mut, Zuversicht und trägt durch gute wie schwere Zeiten und durch Erfolge oder Niederlagen.“

Der Eintritt für das Kinder-Mutmachfest in Rahden ist frei, Speisen und Getränke werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Natürlich freut sich die evangelische Jugendarbeit jederzeit über eine Spende, die entsprechenden Sammeldosen werden auf dem Fest an verschiedenen Stellen zu finden sein.

Eingeladen zum Fest ist jeder, der Lust und Zeit hat, es gibt für jedes Alter etwas Spannendes zu entdecken. Bei schlechtem Wetter wird das Programm in das Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Rahden (Am Kirchplatz 4, 32369 Rahden) verlegt.