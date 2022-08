Rahden startet mit viel Musik in den Herbst

Rahden

„Nicht weniger als ein Spektakel“ steht am Donnerstag, 1. September, auf dem Programm des Rahdener Vereins Kul-Tür: So heißt nämlich das Programm, das Rapper, Slam-Poet, Stand-up Comedian und Autor „Quichotte“ von 20.05 Uhr an auf die Bühne des Rahdener Bahnhofs bringt.